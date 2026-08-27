यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के गैस-केमिकल प्लांट में बड़ा हादसा, अब तक 15 की मौत, मरने वालों में ज्यादातर चीन के नागरिक

आग लगने के बाद 39 मजदूर अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से नौ को हवाई जहाज से मास्को के अस्पतालों में भेजा गया है। प्लांट प्रशासन का कहना है कि जो हिस्से क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं, वहां निर्माण और तैयारी का काम जारी रहेगा।