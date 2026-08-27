बाढ़ के बाद तिब्बत-नेपाल सीमा पर मंडराया खतरा! 72 घंटे में टूट सकती है बैरियर झील; चीन ने दी चेतावनी

Nepal Floods: तिब्बत-नेपाल सीमा क्षेत्र में भारी भूस्खलन के बाद आई विनाशकारी बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। चीनी सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के मुताबिक, तिब्बत में 558 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि नेपाल की ओर करीब 100 चीनी नागरिकों के भी लापता होने की सूचना है।