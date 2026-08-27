1970 में भी ग्लेशियर ने मचाई थी भयंकर तबाही, पेरू में 25 हजार लोगों की चली गई थी जान, 1941 की घटना भी अब चर्चा में

तिब्बत और नेपाल सीमा पर भी पहले ऐसी घटनाएं हुई हैं। 1981 में तिब्बत की 'सिरेनमा को' झील में बर्फ का बड़ा हिस्सा गिरा। जिससे मोरैन बांध टूट गया और 20 मिलियन घन मीटर पानी, बर्फ व मलबा नेपाल की ओर बह निकला। इसमें करीब 200 लोग मारे गए। पुल, सड़कें और जलविद्युत संयंत्र क्षतिग्रस्त हुए। नुकसान करीब 4 मिलियन डॉलर का हुआ।