Nepal Flood: ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार 65% बढ़ी, नेपाल-भारत में अभी और बाढ़ आने की चेतावनी, क्या कह रही ताजा रिपोर्ट?

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, नेपाल के पहाड़ों ने पिछले 30 साल में अपनी बर्फ का करीब एक तिहाई हिस्सा खो दिया है। पिछले दशक में ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार पहले से 65 प्रतिशत ज्यादा रही। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि नेपाल और भारत में अभी और बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है।