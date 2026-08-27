Nepal Flood: नेपाल में फिर मंडराया बाढ़ का खतरा! भोटेकोशी नदी के लिए नई चेतावनी, किनारे बनी झील फटने का खतरा

पड़ोसी देश नेपाल में अचानक आई बाढ़ से गंडक नदी बेसिन के कई जिलों में नुकसान होने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया। अधिकारियों ने लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संभावित सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय प्रशासन और राहत-बचाव टीमों के साथ-साथ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हालात और नदियों में जलस्तर बढ़ने की संभावना के बारे में बात की।