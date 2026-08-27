ट्रंप ने भेजा था खास मैसेज? मॉस्को में अमेरिका-रूस के जासूसी प्रमुखों की सीक्रेट मीटिंग, यूक्रेन युद्ध में नया ट्विस्ट!

यूक्रेन में युद्ध अभी भी जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति की कोशिशें भी अटक गई हैं। ऐसे में सीआईए प्रमुख का मास्को दौरा कई सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरे को आधा-अधूरा नियमित बताया। क्रेमलिन ने इस सीक्रेट बैठक में क्या बात हुई इस पर चुप्पी साध रखी है।