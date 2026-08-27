Nepal Flash Flood: ‘मलबे में कितने दबे हैं कोई गिनती नहीं, जाने का रास्ता तक नहीं’, नेपाल फ्लैश फ्लड प्रभावितों ने बताई आपबीती

देवीघाट के रहने वाले जनक बहादुर नेपाली ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि सुबह 9:00 से 9:30 बजे के बीच अचानक नदी का पानी बढ़ा किसी धमाके की तरह आया और देखते ही देखते सब कुछ बहा ले गया। जनक बहादुर ने बताया कि उनका पक्का घर जमीन में पूरी तरह धंस गया और मलबे में बदल गया। उनका दूसरा घर भी इस आपदा में तबाह हो गया, जिसे उन्होंने सिर्फ दो महीने पहले ही खरीदा था। उन्होंने बताया कि दो-तीन ग्रामीण अभी भी लापता हैं। बेघर हुए लोगों को दोस्तों और परिचितों के यहां रहना पड़ रहा है। भारत सीमा तक जाने वाली मुख्य सड़क भी पूरी तरह कट गई है।