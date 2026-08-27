Nepal flash floods: मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ भारत, बाढ़ राहत के लिए भेजी गई सहायता पहुंची काठमांडू

Nepal Bhote Koshi River flood: नेपाल में भोटे कोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से भारी तबाही हुई है। अचानक आई बाढ़ में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। अब तक 175 शव बरामद किए जा चुके हैं। कई स्थानीय लोग और पर्यटक अभी भी लापता हैं। 28 देशों के 476 लोगों के लापता होने की सूचना है। बाढ़ से बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। कई घर, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। जलविद्युत परियोजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आपदा के बाद नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां और आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह सक्रिय हैं। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाएं भी राहत कार्यों में जुटी हैं। खोज और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आपात चिकित्सा सहायता और राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है।