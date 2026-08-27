Nepal Flash Flood में लापता 500 विदेशियों में से 300 भारतीय: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल

Nepal Flood: नेपाल में फ्लैश फ्लड के चलते 175 लोगों की मौत हो चुकी है। 700 से अधिक लोग लापता हैं। इनमें 500 विदेशी हैं। करीब 300 भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि लापता हुए 500 से ज्यादा विदेशियों में लगभग 300 भारतीय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से दुनिया भर की सरकारों के संपर्क में भी रहा हूं और कोई भी देश उसी तरह की मदद की उम्मीद करता है, जैसा भारत कर रहा है।