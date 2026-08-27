Nepal Floods 2026: नेपाल बाढ़ पर चीन का पलटवार, ‘डैम टूटने’ के दावे को बताया फेक न्यूज; बोला- आरोप नहीं, सहयोग से बचेंगी जानें

China Nepal Flood Controversy: नेपाल-चीन सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ अब सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा भी बन गई है। नेपाल की ओर से चीन के क्षेत्र में किसी ‘जियोलॉजिकल डिजास्टर डैम’ के टूटने को तबाही से जोड़ने के बाद बीजिंग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। चीन का कहना है कि आपदा की वजह हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर, बर्फ और चट्टानों के अचानक खिसकने से बनी भीषण मलबा-धारा थी।