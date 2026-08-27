Nepal Flash Flood : ‘आंखों के सामने 18 साल का बेटा और पत्नी बह गए’ नेपाल की फ्लैश फ्लड में बचे शख्स ने सुनाई आपबीती

आपदा के बाद दुनिया के कई देशों ने नेपाल की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। अमरीका ने आपात सहायता के तौर पर 5 लाख डॉलर देने की घोषणा की है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने भी 14 लाख डॉलर की सहायता जारी की है। नेपाल में संगठन के प्रमुख डेविड फिशर ने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता प्रभावित समुदायों तक पहुंचने और उन लोगों को सहायता उपलब्ध कराने की है, जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं, घायल हुए हैं या बाढ़ के कारण बाकी क्षेत्रों से कट गए हैं।