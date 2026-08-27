नेपाल में फिर आ सकता है ‘जलप्रलय’! वैज्ञानिकों ने दी दूसरी बड़ी बाढ़ की चेतावनी, जानें क्यों गहराया खतरा

Bhotekoshi River: नेपाल की भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद अब एक और बड़े खतरे की चेतावनी जारी की गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रभावित इलाकों में दूसरा 'जलप्रलय' आ सकता है। नेपाल-चीन सीमा के पास नदी के ऊपरी हिस्से में अभी भी पानी और मलबे का बड़ा जमावड़ा (वाटर ब्लॉकेज) बना हुआ है, जिसके अचानक टूटने पर निचले इलाकों में फिर से तबाही मच सकती है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। संस्था के अनुसार, भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरा अभी टला नहीं है।