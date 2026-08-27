Mojtaba Khamenei Health: डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा: मोजतबा खामेनेई जिंदा हैं, लेकिन बुरी तरह घायल! ईरान में क्यों छाया मौत का रहस्य?

Mojtaba Khamenei Alive or Dead : ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की सेहत और मौजूदगी को लेकर चल रहा रहस्य अब और गहरा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि खामेनेई की मौत हुई है, लेकिन वह बेहद गंभीर रूप से घायल हुए थे। ट्रंप के इस बयान ने उन अटकलों को फिर हवा दे दी है, जिनमें ईरानी नेतृत्व के भीतर उनकी वास्तविक स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं।