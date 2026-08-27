Forest Fire in Algeria: अल्जीरिया के जंगलों में लगी भीषण आग, 12 लोगों की गई जान, 54 झुलसे

Wildfire in Algeria: अल्जीरिया के उत्तर-पूर्वी हिस्से में जंगलों में लगी भीषण आग में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 54 लोग झुलस गए हैं। यह जानकारी अल्जीरिया के गृहमंत्री सईद सऊद और सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी के अधिकारियों ने दी है। गृहमंत्री सईद सऊद ने स्थानीय टीवी चैनल से बातचीत में बताया कि जिजेल प्रांत में पांच, बेजाया में चार और तिजी ओजु प्रांत में तीन लोगों की मौत हुई है। आग की चपेट में आने से झुलसे 54 लोगों का इलाज बेजाया के एक अस्पताल में चल रहा है। इनमें छह लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय रेडियो के मुताबिक, बेजाया में मृतकों में एक आठ वर्षीय बच्चा और 22 वर्षीय महिला भी शामिल हैं।