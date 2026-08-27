Nepal Flash Flood: एक झटके में गायब हुई 5 मंजिला इमारत! नेपाल बाढ़ में कैलाश यात्रियों पर टूटा कहर, भागने का मौका भी नहीं मिला

Kailash Mansarovar Yatra: नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई भीषण बाढ़ ने सिर्फ गांवों और सड़कों को नहीं बहाया, बल्कि कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी अचानक संकट में डाल दी है। सोशल मीडिया X पर सामने आया वीडियो उस भयावह मंजर की झलक दिखाता है, जिसमें कई मंजिला इमारत देखते ही देखते पानी और मलबे की लहरों में समा जाती है। यह वही इलाका है जहां कैलाश जाने वाले यात्रियों की आवाजाही होती है। अब सैकड़ों पर्यटकों से संपर्क टूटने के बाद चिंता गहराती जा रही है।