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नेपाल-चीन सीमा पर लैंडस्लाइड से तबाही, तिब्बत में 3 की मौत और 265 लापता, चीन ने दी जानकारी

नेपाल-चीन सीमा पर लैंडस्लाइड के बाद तिब्बत में 3 लोगों की मौत और 265 के लापता होने की खबर है। ग्यिरोंग पोर्ट पर सड़क, बिजली और संचार प्रभावित हैं।
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भारत

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Rahul Yadav

Aug 26, 2026

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नेपाल-चीन सीमा पर लैंडस्लाइड से तबाही (फोटो - एएनआई)

Nepal China Border Flood: नेपाल-चीन सीमा के पास भारी लैंडस्लाइड के बाद तिब्बत में भी तबाही की तस्वीर सामने आई है। चीन के मुताबिक, इस आपदा में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 265 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यह घटना दक्षिणी तिब्बत के ग्यिरोंग काउंटी में नेपाल सीमा के पास हुई। बुधवार सुबह नेपाल की ओर हुए मलबे के खिसकने से ग्यिरोंग पोर्ट का बॉर्डर क्रॉसिंग प्रभावित हुआ।

ग्यिरोंग पोर्ट पर लैंडस्लाइड से भारी नुकसान

चीनी सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, लैंडस्लाइड के बाद इलाके में बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए। स्थानीय प्रशासन अभी भी नुकसान और हताहतों की संख्या की पुष्टि कर रहा है। मौके पर मौजूद आपातकालीन मुख्यालय के मुताबिक, बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों की ओर से लगातार स्थिति का आकलन किया जा रहा है।

सड़क, बिजली और संचार व्यवस्था प्रभावित

लैंडस्लाइड के कारण ग्यिरोंग शहर से बॉर्डर क्रॉसिंग तक जाने वाली सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फिलहाल इस मार्ग पर सामान्य वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। सिर्फ आपातकालीन और बचाव कार्य में शामिल वाहनों को आवाजाही की अनुमति दी गई है। आपदा के कारण चीन की ओर सड़क संपर्क के साथ-साथ संचार और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है।

नेपाल में भी भारी तबाही

इस आपदा का असर नेपाल की तरफ भी देखने को मिला है। नेपाली पुलिस के मुताबिक, नेपाल में कम से कम 97 लोगों की मौत हुई है और 54 लोगों को बचाया गया है। वहीं, नेपाल पर्यटन बोर्ड ने अलग से 384 लोगों के लापता होने की जानकारी दी है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।

ल्हेंडे और भोटेकोशी नदियों में बढ़ा खतरा

आपदा के कारण ल्हेंडे और भोटेकोशी नदियों के आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। शुरुआती आकलन में अचानक आई बाढ़ के पीछे सीमा के पास हुए बर्फ और चट्टानों के बड़े भूस्खलन को संभावित वजह बताया गया है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक, सैटेलाइट तस्वीरों के शुरुआती विश्लेषण में सीमा के पास बर्फ और चट्टानों का भूस्खलन दिखाई दिया है। इससे मलबे के साथ पानी का तेज बहाव ल्हेंडे नदी में आया हो सकता है। हालांकि, अधिकारियों की ओर से अभी आपदा की पूरी वजह और नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है।

ग्यिरोंग पोर्ट क्यों है अहम?

ग्यिरोंग पोर्ट चीन और नेपाल के बीच एक महत्वपूर्ण भूमि मार्ग है। दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही में इसकी अहम भूमिका है। लैंडस्लाइड के बाद इस मार्ग पर आवाजाही प्रभावित होने से सीमा क्षेत्र में सामान्य गतिविधियां भी बाधित हुई हैं। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता लापता लोगों की तलाश और प्रभावित इलाकों में राहत-बचाव अभियान चलाना है।

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Updated on:

26 Aug 2026 10:12 pm

Published on:

26 Aug 2026 10:12 pm

Hindi News / World / नेपाल-चीन सीमा पर लैंडस्लाइड से तबाही, तिब्बत में 3 की मौत और 265 लापता, चीन ने दी जानकारी

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