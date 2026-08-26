नेपाल-चीन सीमा पर लैंडस्लाइड से तबाही, तिब्बत में 3 की मौत और 265 लापता, चीन ने दी जानकारी

आपदा के कारण ल्हेंडे और भोटेकोशी नदियों के आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। शुरुआती आकलन में अचानक आई बाढ़ के पीछे सीमा के पास हुए बर्फ और चट्टानों के बड़े भूस्खलन को संभावित वजह बताया गया है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक, सैटेलाइट तस्वीरों के शुरुआती विश्लेषण में सीमा के पास बर्फ और चट्टानों का भूस्खलन दिखाई दिया है। इससे मलबे के साथ पानी का तेज बहाव ल्हेंडे नदी में आया हो सकता है। हालांकि, अधिकारियों की ओर से अभी आपदा की पूरी वजह और नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है।