अमेरिका का बड़ा एक्शन! ‘पैलेस्टाइन एक्शन’ को ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर लगाया प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर

SDGT Palestine Action: अमेरिका ने ब्रिटेन के प्रत्यक्ष-कार्रवाई समूह ‘पैलेस्टाइन एक्शन’ (Palestine Action) के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए उसे वैश्विक आतंकी (SDGT) घोषित कर दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की ओर से की गई इस कार्रवाई के तहत समूह से जुड़ी अमेरिका स्थित संपत्तियों और वित्तीय हितों को ब्लॉक किया जाएगा। साथ ही, अमेरिकी नागरिकों और कंपनियों के लिए इस समूह के साथ लेन-देन पर प्रतिबंध लागू होंगे।