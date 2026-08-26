अमेरिका में चीन की कथित बड़ी साइबर जासूसी का खुलासा, NASA से फेडरल रिजर्व तक कई एजेंसियां निशाने पर

US China Cyber War: अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को चीन से जुड़े एक बड़े कथित साइबर-जासूसी का खुलासा किया है। अधिकारियों के मुताबिक, चीनी सेना और खुफिया सेवाओं से जुड़े हैकर्स ने एक चीनी टेक कंपनी की मदद से अमेरिकी सरकारी और महत्वपूर्ण संस्थानों के नेटवर्क में घुसपैठ करने की कोशिश की। इसमें NASA, फेडरल रिजर्व, न्याय विभाग, ऊर्जा विभाग और अमेरिकी सीनेट समेत कई अहम संस्थानों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, हैकर्स ने सरकारी नेटवर्क के अलावा सैन्य नेटवर्क, अस्पतालों, बिजली कंपनियों और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को भी निशाना बनाया। अधिकारियों ने कहा कि हमलावरों ने अपनी पहचान और गतिविधियों को छिपाने के लिए एक चीनी टेक कंपनी के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल किया।