लुहान्स्क में बस पर ड्रोन अटैक से हड़कंप! 9 नागरिकों की मौत, यूक्रेन पर हमले का आरोप

Ukraine Drone Attack: पूर्वी यूक्रेन के लुहान्स्क इलाके के उस हिस्से में, जो रूस के नियंत्रण में है, एक यात्री बस पर हुए यूक्रेनी हमले में 9 नागरिकों की मौत हो गई। यह जानकारी इलाके के रूसी-नियुक्त गवर्नर लियोनिद पासेचनिक ने दी। पासेचनिक ने बताया कि हमले के समय बस लिसिचन्स्क से कादीवका जा रही थी, लेकिन उन्होंने हमले के हालात के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। रूस के कब्जे वाले लुहान्स्क क्षेत्र में एक यात्री बस पर हुए हमले में 9 नागरिकों की मौत के मामले में रूसी अधिकारियों ने इस हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है।