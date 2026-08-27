तिब्बत में भूकंप या फटा ग्लेशियर? नेपाल में भोटेकोशी नदी की बाढ़ ने मचाई तबाही, भारत-चीन समेत दुनिया आई मदद को आगे

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने तुरंत राहत बचाव काम शुरू करने के आदेश दिए हैं। चीन ने नेपाल को सीधी नकद वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अपने उपप्रधानमंत्री झांग गुओछिंग को आपदा वाली जगह पर भेजा है। दूसरी तरफ विश्व बैंक ने नेपाल में राहत और पुनर्निर्माण के काम के लिए करीब 25 अरब रुपये जुटाने का वादा किया है। अमेरिका ने भी नेपाली विदेश मंत्रालय से संपर्क कर हर तरह की तकनीकी व मानवीय सहायता देने की बात कही है। नेपाल सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद रसुवा, नुवाकोट और धादिंग के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों को "संकटग्रस्त क्षेत्र" घोषित कर दिया है, ताकि देश-विदेश से आने वाली राहत सामग्री बिना किसी प्रशासनिक देरी के सीधे पीड़ितों तक पहुंच सकें।