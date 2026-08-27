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Nepal Flood: नेपाल बाढ़ से तबाही, 133 भारतीय लापता, छत्तीसगढ़ ने जारी किया हेल्पला​इन नंबर

Nepal Flood: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने नेपाल में भीषण बाढ़ एवं भूस्खलन से हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है...
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 27, 2026

Nepal Flood

Nepal Flood: नेपाल के रसुवा जिले में 26 अगस्त को तड़केभोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। सैलाब में सैकड़ों मकान, वाहन, पुल और सड़क पत्ते की तरह बह गए। बाढ़ इतनी तेजी से आई कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। नेपाल में बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

छत्तीसगढ़ के लोग अथवा उनके परिजन सहायता एवं आवश्यक जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 1070 तथा दूरभाष +91-771-2223471 पर संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार अपने प्रत्येक नागरिक के साथ खड़ी है। फंसे नागरिकों की सुरक्षित वापसी एवं आवश्यक सहायता के लिए सरकार पूरी तत्परता से कार्य कर रही है।

साथ ही सीएम साय ने नेपाल में भीषण बाढ़ एवं भूस्खलन से हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ से दिवंगत आत्माओं की शांति, शोकसंतप्त परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने तथा लापता लोगों के सकुशल होने की प्रार्थना की है।

वहीं, भारतीय दूतावास ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद और जानकारी के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। मदद के लिए दूतावास के हेल्पलाइन नंबर +977 985 131 6807 और +977 970 910 7500 पर संपर्क कर सकते हैं।

बता दें कि नेपाल में बाढ़ में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लापता बताए जा रहे हैं। 59 कैलास मानसरोवर यात्रियों सहित 133 भारतीय लापता बताए जा रहे हैं।

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Updated on:

27 Aug 2026 02:58 am

Published on:

27 Aug 2026 02:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Nepal Flood: नेपाल बाढ़ से तबाही, 133 भारतीय लापता, छत्तीसगढ़ ने जारी किया हेल्पला​इन नंबर

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