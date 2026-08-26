स्कूलों के लिए बड़ा अलर्ट! इस दिन अचानक पहुंचेंगे शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, गड़बड़ी मिली तो होगी सख्त कार्रवाई

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि स्कूल घर की तरह है। वहां यदि कोई समस्या है तो उसमें सुधार करें। मीडियाकर्मियों का काम ही कमियां निकालना है। उन्हें ऐसा मौका ही क्यों देते हैं। इस दौरान स्मार्ट क्लास को लेकर कहा गया कि स्मार्ट क्लास भी दी गई, लेकिन धूल खा रही हैं। इस दौरान जेडी, डीईओ और बीईओ को दी चेतावनी दी कि 10 दिन का समय दिया जा रहा है सब सुधार लें।