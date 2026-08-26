CGPSC Scam: जेल में टामन सिंह सोनवानी की तबीयत खराब, 18 रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने का आरोप

CGPSC भर्ती घोटाले का मामला प्रदेश में लंबे समय से चर्चा में रहा है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि आयोग की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं हुईं और प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाया गया। आरोपों में यह भी शामिल है कि डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर चयन को प्रभावित करने के लिए कथित तौर पर अवैध लेन-देन किया गया। मामले में जांच एजेंसियां भर्ती प्रक्रिया, अभ्यर्थियों के चयन और कथित आर्थिक लेन-देन से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही हैं।