Manusmriti Controversy: राहुल गांधी के मनुस्मृति बयान पर TS सिंहदेव का बचाव, बोले- सच कभी अराजकता नहीं फैलाता

मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी के बयान पर भाजपा की ओर से की जा रही आलोचना के सवाल पर सिंहदेव ने उनका बचाव किया। उन्होंने कहा कि सच की वजह से कभी अराजकता नहीं फैल सकती। सिंहदेव के मुताबिक समस्या तब पैदा होती है, जब किसी बात को तोड़-मरोड़कर लोगों के सामने रखा जाता है। उन्होंने कहा कि जब वास्तविक तथ्य सामने आते हैं, तब लोगों के बीच भ्रम और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो लोग सच को दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि वास्तव में अव्यवस्था का माहौल कौन बना रहा है। सिंहदेव ने गलत जानकारी के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काने के प्रयासों पर भी सवाल उठाया।