Arts Faculty closed Chhattisgarh: आजादी के बाद शुरू हुआ कला संकाय, 64 साल बाद शिक्षकों की कमी से बंद, 700 विद्यार्थियों पर संकट

विद्यालय दो पालियों में संचालित होता है। पहली पाली सुबह 7.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलती है, जिसमें हिंदी माध्यम की कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। हिंदी माध्यम में शिक्षकों के 24 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 12 पद लंबे समय से रिक्त बताए जा रहे हैं। रिक्त पदों में भूगोल, जीव विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, राजनीति विज्ञान और इतिहास जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। इसके अलावा ग्रंथपाल का एक, सहायक ग्रेड-3 का एक और भृत्य के चार पद भी रिक्त हैं। अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के तीन पद रिक्त हैं, जबकि केवल दो शिक्षक पदस्थ बताए जा रहे हैं। मिडिल स्तर पर भी एक पद खाली है।