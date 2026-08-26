26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Arts Faculty closed Chhattisgarh: आजादी के बाद शुरू हुआ कला संकाय, 64 साल बाद शिक्षकों की कमी से बंद, 700 विद्यार्थियों पर संकट

Rajim School Teacher Shortage: छत्तीसगढ़ के राजिम स्थित 64 साल पुराने पंडित रामविशाल पांडेय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Aug 26, 2026

Government School News

छत्तीसगढ़ के 64 साल पुराने स्कूल पर संकट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Chhattisgarh School News: राजिम के प्रसिद्ध पंडित रामविशाल पांडेय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (सेजेस) में शिक्षकों की भारी कमी ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 64 साल बाद पहली बार विद्यालय में कला संकाय बंद होने की स्थिति निर्मित हो गई है। राजनीति विज्ञान, भूगोल और इतिहास जैसे महत्वपूर्ण विषयों के व्याख्याताओं के पद लंबे समय से रिक्त रहने के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जानकारी के अनुसार, इस सत्र से कला संकाय बंद हो गया है।

इस संबंध में पूर्व में भी विद्यालय में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया जा चुका है। 26 जून को प्रकाशित खबर में विद्यालय में 16 पद रिक्त होने और विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट की बात सामने आई थी। विधानसभा मुख्यालय के इस प्रमुख विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होने से शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों और विद्यार्थियों ने रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की मांग की है।

हिंदी माध्यम में 24 में से 12 पद रिक्त

विद्यालय दो पालियों में संचालित होता है। पहली पाली सुबह 7.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलती है, जिसमें हिंदी माध्यम की कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। हिंदी माध्यम में शिक्षकों के 24 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 12 पद लंबे समय से रिक्त बताए जा रहे हैं। रिक्त पदों में भूगोल, जीव विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, राजनीति विज्ञान और इतिहास जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। इसके अलावा ग्रंथपाल का एक, सहायक ग्रेड-3 का एक और भृत्य के चार पद भी रिक्त हैं। अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के तीन पद रिक्त हैं, जबकि केवल दो शिक्षक पदस्थ बताए जा रहे हैं। मिडिल स्तर पर भी एक पद खाली है।

आजादी के 14 साल बाद शुरू हुआ था कला संकाय

राजिम में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का विस्तार आजादी के करीब 14 वर्ष बाद हुआ था। 15 अप्रैल 1962 को कला संकाय में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अध्ययन शुरू किया था। उस समय यह क्षेत्र का प्रमुख और जिले का एकमात्र हायर सेकेंडरी विद्यालय था। करीब 100 किलोमीटर दूर-दराज के क्षेत्रों से विद्यार्थी यहां पढ़ने आते थे। कभी विद्यार्थियों से खचाखच भरा रहने वाला यह विद्यालय आज शिक्षकों की कमी के कारण अपना कला संकाय बंद करने की स्थिति में पहुंच गया है।

कई जनप्रतिनिधियों ने यहीं से पाई शिक्षा

विद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री संत कवि पवन दीवान, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, राजिम विधानसभा के पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय, वर्तमान विधायक रोहित साहू, नगर पालिका अध्यक्ष महेश यादव, राजिम भक्तिन माता समिति के अध्यक्ष लाला साहू और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके ठाकुर सहित अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक हस्तियों ने राजिम क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभाई है।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि जिस विद्यालय ने दशकों तक शिक्षित पीढ़ियां और अनेक जनप्रतिनिधि दिए, उसी विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की कमी गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति करने और कला संकाय बंद होने के कारणों की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।

डीईओ से नहीं हो सकी चर्चा

मामले में जिला शिक्षा अधिकारी राजेश चंद्राकर से चर्चा का प्रयास किया गया, लेकिन बताया गया कि वे बैठक में व्यस्त हैं। बाद में भी उनसे संपर्क नहीं हो सका।

700 विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर

विद्यालय में करीब 700 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विषयवार शिक्षक उपलब्ध नहीं होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, कई विद्यार्थी प्रवेश के लिए पहुंचे, लेकिन संबंधित विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने अन्य विकल्प तलाशना शुरू कर दिया।

वर्तमान में हिंदी माध्यम में कक्षा 11वीं और 12वीं में गणित, विज्ञान और वाणिज्य संकाय संचालित हैं। वहीं अंग्रेजी माध्यम में गणित और विज्ञान संकाय संचालित हो रहे हैं। कला संकाय में इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों के शिक्षक नहीं होने से विद्यार्थियों ने इस संकाय में प्रवेश नहीं लिया।

Chhattisgarh News: वर्षों की सेवा के बाद टीईटी क्यों? शिक्षकों ने रैली निकालकर उठाई सेवा सुरक्षा की मांग, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2026 01:48 pm

Published on:

26 Aug 2026 01:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Arts Faculty closed Chhattisgarh: आजादी के बाद शुरू हुआ कला संकाय, 64 साल बाद शिक्षकों की कमी से बंद, 700 विद्यार्थियों पर संकट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

‘मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम’, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के छत्तीसगढ़ आने पर अजय चंद्राकर का तंज

Chhattisgarh Politics
रायपुर

Sugar Price Hike: चीनी के भाव में ‘शेयर बाजार’ जैसा उतार-चढ़ाव, रायपुर के मल्टीस्टोर में छूट की बौछार

sugar prices hike
रायपुर

छत्तीसगढ़ में बीज की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 10 से ज्यादा केंद्रों पर छापा, लाइसेंस भी सस्पेंड

Seed Black Marketing
रायपुर

बंगाल की खाड़ी का सिस्टम एक्टिव, छत्तीसगढ़ में कई जगह भारी बारिश के आसार, 24 घंटे बाद बदलेगा मौसम

CG Weather Update
रायपुर

छत्तीसगढ़ BJP में संगठन को लेकर बड़ा मंथन, बूथ स्तर तक एक्टिवनेस बढ़ाने के निर्देश

Chhattisgarh BJP Meeting
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.