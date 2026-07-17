हिंदी शिक्षक पढ़ा रहे अंग्रेजी, साइंस टीचर ले रहे आर्ट्स की क्लास, छत्तीसगढ़ के आत्मानंद स्कूलों में ऐसे चल रही पढ़ाई

राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता की बात करती है लेकिन धरातल में स्कूलों की व्यवस्था और शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्वामी आत्मानंद स्कूलों में 14 जुलाई तक शिक्षकों की नियुक्ति का वादा किया था लेकिन उनका वादा पूरा नहीं हो सका है। इसका असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है- अनिल शुक्ला, पूर्व प्राचार्य, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस