NEET रिजल्ट में छत्तीसगढ़ को बड़ी उपलब्धि! 99.99 परसेंटाइल के साथ शिपराक गोयल और चार्वी अग्रवाल बने स्टेट टॉपर

शिपराक और चार्वी बने स्टेट टॉपर (photo source- Patrika)
CG NEET Topper 2026: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा जारी री-NEET परीक्षा के परिणामों में छत्तीसगढ़ के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रदेश के दो होनहार विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए टॉप रैंक हासिल की है। शिपराक गोयल और चार्वी अग्रवाल ने 99.9930996 परसेंटाइल अंक प्राप्त कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। दोनों छात्रों को राज्य का संयुक्त रूप से स्टेट टॉपर घोषित किया गया है।
री-NEET परीक्षा में शिपराक गोयल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देशभर में 117वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने 99.9930996 परसेंटाइल अंक प्राप्त किए हैं। इस उपलब्धि के साथ शिपराक ने न सिर्फ प्रदेश में शीर्ष स्थान बनाया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई है।
छत्तीसगढ़ की छात्रा चार्वी अग्रवाल ने भी इस परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। चार्वी ने 99.9930996 परसेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक 136 प्राप्त की है। उनकी इस उपलब्धि ने प्रदेश के लिए एक और गौरवपूर्ण पल जोड़ दिया है।
शिपराक गोयल और चार्वी अग्रवाल ने अनारक्षित (UR) श्रेणी से यह सफलता हासिल की है। समान परसेंटाइल अंक प्राप्त करने के बावजूद दोनों की ऑल इंडिया रैंक अलग-अलग रही। परीक्षा परिणाम के अनुसार दोनों ही छात्र छत्तीसगढ़ के संयुक्त स्टेट टॉपर बने हैं। NEET जैसी देश की सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल री-NEET में इतनी ऊंची रैंक हासिल करना छात्रों की मेहनत, अनुशासन और तैयारी को दर्शाता है। शिपराक और चार्वी की सफलता से प्रदेश के अन्य मेडिकल अभ्यर्थियों को भी प्रेरणा मिलेगी।
री-NEET परीक्षा के नतीजों में छत्तीसगढ़ के दो छात्रों का राष्ट्रीय स्तर पर चमकना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। दोनों छात्रों की सफलता ने एक बार फिर साबित किया है कि प्रदेश के विद्यार्थी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
21 जून को आयोजित री-NEET UG 2026 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपने एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
वहीं, NTA ने 3 मई की परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क वापसी (रिफंड) की प्रक्रिया की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 31 जुलाई तक अपने बैंक खाते की जानकारी जमा कर सकते हैं। 3 मई की परीक्षा का शुल्क वापस पाने के लिए उम्मीदवारों को NTA की ओर से उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सुविधा पर जाकर बैंक अकाउंट की डिटेल भरनी होगी।
NTA के अनुसार, अब तक 11.46 लाख उम्मीदवार अपने बैंक खाते की जानकारी जमा कर चुके हैं। बाकी उम्मीदवारों को भी तय समय सीमा के अंदर यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए उम्मीदवार NTA की आधिकारिक वेबसाइट और शिक्षा पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग