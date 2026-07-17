NEET रिजल्ट में छत्तीसगढ़ को बड़ी उपलब्धि! 99.99 परसेंटाइल के साथ शिपराक गोयल और चार्वी अग्रवाल बने स्टेट टॉपर

शिपराक गोयल और चार्वी अग्रवाल ने अनारक्षित (UR) श्रेणी से यह सफलता हासिल की है। समान परसेंटाइल अंक प्राप्त करने के बावजूद दोनों की ऑल इंडिया रैंक अलग-अलग रही। परीक्षा परिणाम के अनुसार दोनों ही छात्र छत्तीसगढ़ के संयुक्त स्टेट टॉपर बने हैं। NEET जैसी देश की सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल री-NEET में इतनी ऊंची रैंक हासिल करना छात्रों की मेहनत, अनुशासन और तैयारी को दर्शाता है। शिपराक और चार्वी की सफलता से प्रदेश के अन्य मेडिकल अभ्यर्थियों को भी प्रेरणा मिलेगी।