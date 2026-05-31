NEET UG फीस रिफंड की डेडलाइन बढ़ी! छत्तीसगढ़ के हजारों छात्रों को राहत, अब 22 जून तक भर सकेंगे बैंक डिटेल

NEET Exam Fee Refund: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 परीक्षा शुल्क रिफंड के लिए बैंक डिटेल जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 जून कर दी है। इस फैसले से छत्तीसगढ़ के हजारों मेडिकल अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जो अब तक अपनी बैंक जानकारी अपडेट नहीं कर पाए थे। पहले यह प्रक्रिया 22 मई से 27 मई तक निर्धारित थी। एनटीए के अनुसार बड़ी संख्या में छात्रों के आवेदन लंबित होने के कारण समय सीमा बढ़ाई गई है। अब अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन कर बैंक खाते की जानकारी दर्ज कर रिफंड प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।