6 महीने से रुकी पेंशन! छत्तीसगढ़ में 19 लाख लोगों की जिंदगी पर संकट, घर चलाना हुआ मुश्किल

Pension Delay in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को लेकर बड़ा संकट सामने आया है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के तहत मिलने वाली राशि पिछले करीब छह महीने से प्रभावित है, जिससे लगभग 19 लाख हितग्राही परेशान हैं। कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। पेंशन नहीं मिलने से गरीब और जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। ग्रामीण इलाकों में दवा, राशन और दैनिक जरूरतों के लिए लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से जल्द समाधान की मांग की जा