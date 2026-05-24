पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट, छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की मांग पर मंत्री गजेंद्र ने दिए संकेत

दुर्ग जिले के पुराना गंज मंडी में सुशासन तिहार के तहत शिविर आयोजित हुआ, जिसमें नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर खुलकर बात की। कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2022 से एनपीएस के स्थान पर ओपीएस बहाल कर दी गई है, लेकिन नगर निगम कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है।