BSP Crane Accident: भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के ब्लास्ट फर्नेस परिसर में शुक्रवार सुबह बड़ा औद्योगिक हादसा हो गया। ब्लास्ट फर्नेस के रॉ मैटेरियल एरिया में संचालित ओवर ब्रिज क्रेन नंबर-4 का केबिन अचानक करीब 50 फीट ऊंचाई से टूटकर नीचे गिर गया। हादसे के समय केबिन में मौजूद क्रेन ऑपरेटर एवं ठेका मजदूर रविंद्र चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर सेक्टर-9 अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। घटना के बाद पूरे प्लांट में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई।