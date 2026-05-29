Bhilai News: भिलाई स्टील प्लांट से 3 करोड़ के लौह स्क्रैप चोरी, 250 टन लोहा सहित चार आरोपी गिरफ्तार

Bhilai News: बीएसपी (भिलाई स्टील प्लांट) से लौह स्क्रैप चोरी करने वाले संगठित गिरोह का पुरानी भिलाई पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि करीब तीन करोड़ 22 लाख रुपए का स्क्रैप और चोरी में इस्तेमाल किए जा रहे भारी वाहन जब्त किए गए हैं। इस पूरे मामले का खुलासा सबसे पहले पत्रिका ने किया था। भिलाई-3 थाना पुलिस को 26 मई को सूचना मिली थी कि ग्राम अकलोरडीह खदानपारा स्थित एके ट्रेडर्स, एचआईए हथखोज में संदिग्ध स्क्रैप रखा गया है।