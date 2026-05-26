बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, दुर्ग के संयुक्त कलेक्टरों और डिप्टी कलेक्टरों के बदले प्रभार, जारी हुआ आदेश

डिप्टी कलेक्टर उत्तम कुमार धु्रव को दुर्ग शहर के अनुविभागीय दण्डाधिकारी का प्रभार दिया गया है। उनके जिम्मे मोहन नगर, पद्मनाभपुर और जीआरपी क्षेत्र के दाण्डिक मामलों के साथ आवास आवंटन, नगरीय निकाय, भू-अर्जन, नजूल जांच, लाइसेंस शाखा, डीएमएफ एवं सीएसआर मद सहित कई प्रशासनिक शाखाओं का संचालन रहेगा। कलेक्टर ने आदेश में अधिकारियों के लिंक अधिकारी भी निर्धारित किए हैं, ताकि किसी अधिकारी की अनुपस्थिति में कार्य प्रभावित न हो और प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रहे।