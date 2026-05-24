भिलाई के कार शोरूम में हाई वोल्टेज ड्रामा, महिला ने CEO पर फेंकी स्याही और जमकर की पिटाई

Bhilai showroom controversy: चौहान ऑटोमोबाइल मारुति सुजुकी शोरूम में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला कर्मचारी ने कंपनी के CEO अंकित आनंद पर छेड़छाड़ और गलत व्यवहार का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस की मौजूदगी में मामला अचानक हिंसक हो गया और महिला ने CEO पर स्याही फेंक दी। इतना ही नहीं, गुस्से में उसने उन्हें थप्पड़ मारने के साथ लात भी चलाई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे मामला और गरमाता जा रहा है।