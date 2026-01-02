तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं… रेलवे अधिकारी ने आदिवासी महिला कर्मचारी को दी धमकी, दुर्व्यवहार का लगा आरोप

सूत्रों के मुताबिक, सीनियर डीसीएम अवधेश त्रिवेदी का नाम इससे पहले भी कई विवादित मामलों से जुड़ता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि एक खबर प्रकाशित होने के बाद कार्यालय के कर्मचारियों के मोबाइल फोन तक की जांच कराई गई थी। इसके अलावा, उनके आवास में अनधिकृत रूप से स्टाफ रखे जाने और जनसंपर्क विभाग का कार्यालय हटाकर अपने चेंबर के विस्तार को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। इन घटनाओं के चलते रेल प्रशासन और मीडिया जगत में उनके व्यवहार को लेकर पहले से ही चर्चाएं होती रही हैं।