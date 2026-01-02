2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं… रेलवे अधिकारी ने आदिवासी महिला कर्मचारी को दी धमकी, दुर्व्यवहार का लगा आरोप

CG News: रायपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के रायपुर मंडल में एक वरिष्ठ अधिकारी पर महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगे हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 02, 2026

रेलवे अधिकारी ने आदिवासी महिला कर्मचारी को दी धमकी(photo-AI)

रेलवे अधिकारी ने आदिवासी महिला कर्मचारी को दी धमकी(photo-AI)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के रायपुर मंडल में एक वरिष्ठ अधिकारी पर महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगे हैं। मुख्य आरक्षण कार्यालय में पदस्थ एक आदिवासी महिला कर्मचारी ने सीनियर मंडल वाणिज्य प्रबंधक (Senior DCM) अवधेश त्रिवेदी के खिलाफ महाप्रबंधक (GM) और मंडल रेल प्रबंधक (DRM) को लिखित शिकायत सौंपी है।

CG News: प्रमोशन फाइल को लेकर शुरू हुआ विवाद

शिकायतकर्ता कल्पना कृष्णा स्वामी पुल्लेवार (ECRC) के अनुसार, घटना 31 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच की है। वह अपने प्रमोशन से जुड़ी फाइल की स्थिति जानने के लिए मंडल कार्यालय पहुंची थीं। इसी दौरान उन्होंने सीनियर डीसीएम से फोन पर विनम्रता से फाइल आगे बढ़ाने का अनुरोध किया।

सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का आरोप

महिला कर्मचारी का आरोप है कि अनुरोध सुनते ही सीनियर डीसीएम कथित तौर पर उत्तेजित हो गए और ऊंची आवाज में बोलते हुए कहा, “तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं, मैं तुम्हारा सीनियर डीसीएम हूं।” शिकायत के अनुसार, अधिकारी ने पहले एसीएम चेंबर में मौजूद 6–7 कर्मचारियों के सामने और फिर कार्यालय के गेट के बाहर अन्य स्टाफ के समक्ष भी महिला को अपमानित किया।

मानसिक आघात का हवाला, कार्रवाई की मांग

पीड़ित महिला ने DRM को दिए पत्र में कहा है कि एक लोक सेवक और वरिष्ठ अधिकारी से यह अपेक्षा होती है कि वह अपने अधीनस्थों से सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार करे। उन्होंने लिखा है कि एक आदिवासी महिला कर्मचारी के साथ सार्वजनिक रूप से इस तरह का व्यवहार मानसिक आघात पहुंचाने वाला है।

विभागीय जांच की मांग

महिला कर्मचारी ने प्रशासन से आग्रह किया है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी विभागीय जांच कराई जाए, ताकि घटना की वास्तविकता सामने आ सके। साथ ही उन्होंने मांग की है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध रेलवे नियमों के तहत सख्त और विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

पहले भी विवादों में रहे हैं सीनियर डीसीएम

सूत्रों के मुताबिक, सीनियर डीसीएम अवधेश त्रिवेदी का नाम इससे पहले भी कई विवादित मामलों से जुड़ता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि एक खबर प्रकाशित होने के बाद कार्यालय के कर्मचारियों के मोबाइल फोन तक की जांच कराई गई थी। इसके अलावा, उनके आवास में अनधिकृत रूप से स्टाफ रखे जाने और जनसंपर्क विभाग का कार्यालय हटाकर अपने चेंबर के विस्तार को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। इन घटनाओं के चलते रेल प्रशासन और मीडिया जगत में उनके व्यवहार को लेकर पहले से ही चर्चाएं होती रही हैं।

रेलवे प्रशासन की भूमिका पर टिकी निगाहें

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब सभी की नजरें रेलवे प्रशासन पर टिकी हैं कि शिकायत पर क्या कार्रवाई होती है और क्या महिला कर्मचारी को न्याय मिल पाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Jan 2026 01:52 pm

Published on:

02 Jan 2026 01:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं… रेलवे अधिकारी ने आदिवासी महिला कर्मचारी को दी धमकी, दुर्व्यवहार का लगा आरोप

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

भूपेश बघेल के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का पलटवार...

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का पलटवार(photo-patrika)
रायपुर

Promotion News: आयकर विभाग में प्रमोशन, MP-CG सर्किल के 19 इंस्पेक्टर बने ITO, देखें लिस्ट…

प्रमोशन (photo source- Patrika)
रायपुर

Raipur Commissioner: रायपुर का पहला कमिश्नर कौन? आईजी स्तर के आधा दर्जन नाम प्रस्तावित, देखें…

आईजी स्तर के आधा दर्जन अफसरों के नाम प्रस्तावित (photo source- Patrika)
रायपुर

Road Accident: तेज रफ्तार का कहर! बाइक सवार को ट्रक ने रौंदा, ऑटो चालक का पैर कटकर अलग

बाइक सवार को ट्रक ने रौंदा (photo source- Patrika)
रायपुर

Voter List 2026: 5.68 लाख नो-मैपिंग मतदाताओं को नोटिस, 14 फरवरी तक होगी सुनवाई

SIR: 5.68 लाख मतदाताओं को नोटिस (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.