Hatia-LTT Holi Special: होली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, हटिया-एलटीटी के बीच स्पेशल ट्रेन के 2-2 फेरे

Hatia-LTT Holi Special: बता दें होली के मद्देनज़र हर साल बड़ी संख्या में यात्री अपने घरों की ओर रुख करते हैं, जिससे ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है। इसी अतिरिक्त दबाव को देखते हुए Indian Railways समय-समय पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करता है। इस वर्ष भी यात्रियों की सुविधा के लिए हटिया-एलटीटी-हटिया मार्ग पर होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।