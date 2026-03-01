Crime News: अवैध संबंध में पति बना रोड़ा, पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार

शनिवार को थाना खरोरा में भागवत सारथी ने सूचना दी कि उनके छोटे भाई किशोर का शव ग्राम मांठ स्थित सागौन वाटिका के पास सड़क किनारे संदिग्ध हालत में पड़ा मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। परिजनों ने आशंका जताई कि किशोर की हत्या कर शव को वहां लाकर फेंका गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने धारा 103(1) भा.न्या.सं. के तहत अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ की।