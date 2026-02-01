मुख्यमंत्री कन्या विवाह में उपहार पाकर दंपति हुए खुश, 6414 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे

रायपुर। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कन्याओं का विवाह हुआ। इस सामुहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय उपिस्थत होकर वर-वधु को आर्शिवाद दिया। मुख्यमंत्री के अलावा आयोजक महिला एवं विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाडे सहित मंत्री एवं विधायकगण भी मंच उपिस्थत थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विडियों कांफ्रेस के जरिये अन्य जिलों में चले रहे सामुहिक विवाह परिसर में दुल्हा-दुल्हन से चर्चा की और आर्शिवाद दिया।
गरियाबंद जिले में आत्मसर्मण के बाद विवाह कर रहे वर-वधु से बात की, पूर्व में दोनों पति-पत्नी नक्सली थे। कवर्धा जिले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा सामुहिक विवाह के दौरान मौजूद थे। डिप्टी सीएम से चर्चा पश्चात दुल्हा- दुल्हन से बात हुई। सीएम ने उन्हे आशीर्वाद दिया और प्यार से रहने की बात कही। बिलासपुर और कोंडागांव के वर-वधुओं से चर्चा मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री साय ने साइंस कॉलेज मैदान में मंच के राजधानी में हो रहे सामुहिक विवाह के जोड़ो को बधाई और आशीर्वाद मंच के माध्यम से दिया।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 6414 जोड़े की शादी मंगलवार को किया गया। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि 2005 में यह पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह इस योजना की शुरुआत की थी। पहले लोग अपना जमीन-जयदाद बेचकर कन्याओं का विवाह किया करते थे, परन्तु अब उनके लिए सरकार हैं। वही 35000 रुपए का सहयोग प्रदान करने की बात की। इस सामुहिक विवाह 6414 जोड़े की शादी हो रही जिनमें, मुस्लिम समाज के 3, ईसाई 113, बौद्ध से 5 जोड़ो की शादी हुई।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग