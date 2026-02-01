मुख्यमंत्री कन्या विवाह में उपहार पाकर दंपति हुए खुश, 6414 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे

गरियाबंद जिले में आत्मसर्मण के बाद विवाह कर रहे वर-वधु से बात की, पूर्व में दोनों पति-पत्नी नक्सली थे। कवर्धा जिले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा सामुहिक विवाह के दौरान मौजूद थे। डिप्टी सीएम से चर्चा पश्चात दुल्हा- दुल्हन से बात हुई। सीएम ने उन्हे आशीर्वाद दिया और प्यार से रहने की बात कही। बिलासपुर और कोंडागांव के वर-वधुओं से चर्चा मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री साय ने साइंस कॉलेज मैदान में मंच के राजधानी में हो रहे सामुहिक विवाह के जोड़ो को बधाई और आशीर्वाद मंच के माध्यम से दिया।