पुलिस का दावा है कि जांच में दोनों अधिकारियों की संगठित स्क्रैप चोरी गिरोह से मिलीभगत के पुख्ता तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं। इनके साथ ही इस मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 15 हो गई है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि भिलाई-तीन थाना पुलिस ने ग्राम अकलोरडीह, खदानपारा स्थित एके ट्रेडर्स के प्लॉट पर छापेमारी की थी। वहां खड़े हाईवा और ट्रकों में बीएसपी के फ्लू डस्ट की आड़ में छिपाकर रखी गई लौह प्लेट, बीम और कटिंग सामग्री बरामद की गई। परिसर से भी बड़ी मात्रा में अवैध रूप से संग्रहित लौह स्क्रैप मिला।