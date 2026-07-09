दुर्ग पुलिस में बड़ा बदलाव, कई थाना प्रभारियों को मिली नई जिम्मेदारी, PHQ ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक एक्शन (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। विभिन्न विभागों में तबादलों के बीच अब पुलिस विभाग में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पुलिस मुख्यालय रायपुर ने बुधवार रात 64 पुलिस निरीक्षकों (इंस्पेक्टरों) की तबादला सूची जारी की। इस सूची में दुर्ग जिले के 7 निरीक्षकों का अन्य जिलों में तबादला किया गया है, जबकि 3 नए निरीक्षकों की दुर्ग जिले में पदस्थापना की गई है।
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