CGPSC से 700 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती, दुर्ग के शासकीय कॉलेजों को इसी माह मिलेंगे नियमित प्राचार्य

Assistant Professor Recruitment 2026: लंबे समय से शिक्षकों और नियमित प्राचार्यों की कमी से जूझ रहे प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में जल्द सुधार की उम्मीद जगी है। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने गुरुवार को विभागीय समीक्षा बैठक में 31 जुलाई तक सभी स्नातक महाविद्यालयों में नियमित प्राचार्य पदस्थ करने और 700 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। भर्ती छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के माध्यम से होगी। सरकार के इस फैसले से दुर्ग संभाग समेत पूरे प्रदेश के कॉलेजों में लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को गति मिलने की संभावना है।