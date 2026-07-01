हादसा होते ही पहुंचेगी मेडिकल टीम! दुर्ग के इन ब्लैक स्पॉट पर 24 घंटे रहेगी एंबुलेंस, ‘गोल्डन आवर’ में मिलेगा इलाज

Durg Road Accident Golden Hour: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को 'गोल्डन आवर' के भीतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए दुर्ग पुलिस ने नई व्यवस्था लागू की है। अब जिले के राष्ट्रीय राजमार्गों और दुर्घटना संभावित पांच ब्लैक स्पॉट पर 24 घंटे एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। हादसे की सूचना मिलते ही डायल-112 और 108 एंबुलेंस सेवा के समन्वय से घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाएगा।