Raipur Bus Accident: रायपुर रोड पर बस ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर मौत, घटना के बाद चालक फरार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद बाइक और युवक का शव बस के अगले हिस्से में बुरी तरह फंस गए। घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और राहगीरों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद बस में फंसी बाइक और शव को बाहर निकाला। इसके बाद शव को पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया।