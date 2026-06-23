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Chhattisgarh Road Accident: बिलासपुर-रतनपुर रोड में दर्दनाक हादसा! बाइक फिसलने से रिटायर्ड कर्मचारी की मौके पर मौत

Retired Employee Death: बिलासपुर-रतनपुर रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक फिसलने से गिरे रिटायर्ड कर्मचारी रामसनेही दिनकर को पीछे से आ रहे हाईवा ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

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बिलासपुर

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Laxmi Vishwakarma

Jun 23, 2026

Chhattisgarh Road Accident

बिलासपुर-रतनपुर रोड में हादसा (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Road Accident: बिलासपुर जिले में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में रिटायर्ड कर्मचारी की जान चली गई। रतनपुर थाना क्षेत्र के रानीगांव चौक के पास बाइक फिसलने से सड़क पर गिरे एक बुजुर्ग को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार हाईवा ने कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि हाईवा का पहिया उनके सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

Bilaspur Road Accident: रिटायरमेंट के बाद खेती-किसानी में जुटे थे

मिली जानकारी के अनुसार, लखराम निवासी रामसनेही दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज से सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। रिटायरमेंट के बाद वे अपने परिवार के साथ कोनी स्थित मकान में रहते थे। उनका लखराम में कृषि भूमि भी है, जिसके चलते खेती-किसानी और पारिवारिक कार्यों के सिलसिले में उनका गांव आना-जाना लगा रहता था।

गांव से लौटते समय हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि सोमवार को भी वे किसी जरूरी काम से लखराम गए हुए थे। काम खत्म करने के बाद शाम को बाइक से कोनी लौट रहे थे। जब वे रानीगांव चौक के पास पहुंचे, तभी अचानक उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। बाइक फिसलते ही वे सड़क पर गिर पड़े।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रामसनेही दिनकर सड़क पर गिरे ही थे कि पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा हाईवा उनकी चपेट में आ गया। चालक वाहन को समय रहते नियंत्रित नहीं कर सका और हाईवा का पहिया उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। हादसा इतना गंभीर था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

मौके पर जुटी लोगों की भीड़

दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। कुछ ही देर में मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक की पहचान कर उनके परिजनों को हादसे की सूचना दी। खबर मिलते ही परिवार के लोग घटनास्थल पहुंचे, जहां का दृश्य बेहद भावुक और दर्दनाक था।

Chhattisgarh Accident News: पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही हाईवा चालक और वाहन की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रामसनेही दिनकर सेवानिवृत्ति के बाद अपने परिवार और खेती-किसानी में समय बिता रहे थे। लेकिन एक पल की दुर्घटना ने उनके परिवार की खुशियां छीन लीं। इस हादसे से परिजनों और गांव में शोक का माहौल है।

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Updated on:

23 Jun 2026 01:41 pm

Published on:

23 Jun 2026 01:33 pm

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