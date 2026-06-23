Chhattisgarh Road Accident: बिलासपुर-रतनपुर रोड में दर्दनाक हादसा! बाइक फिसलने से रिटायर्ड कर्मचारी की मौके पर मौत

दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। कुछ ही देर में मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक की पहचान कर उनके परिजनों को हादसे की सूचना दी। खबर मिलते ही परिवार के लोग घटनास्थल पहुंचे, जहां का दृश्य बेहद भावुक और दर्दनाक था।