कभी गूंजते थे दांव-पेंच, अब वीरान हैं अखाड़े… पहलवानों की कमी से बिलासपुर में टूटी 100 साल पुरानी परंपरा

बिलासपुर में कभी कुश्ती को बढ़ावा देने वाले कई अखाड़े हुआ करते थे। जय मां अंबे अखाड़ा, कतियापारा और बजरंग अखाड़ा, गोंडपारा जैसे अखाड़ों में नियमित रूप से पहलवान अभ्यास करते थे।सुबह और शाम मिट्टी के अखाड़ों में पहलवानों की कसरत होती थी। नागपंचमी आते ही इन्हीं अखाड़ों के पहलवान दंगल में उतरते और अपने हुनर का प्रदर्शन करते थे।समय के साथ अखाड़े बंद होते गए और नई पीढ़ी का रुझान भी कुश्ती से कम होता गया। नतीजा यह है कि अब बड़े स्तर पर दंगल कराने के लिए स्थानीय पहलवान ही आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते।