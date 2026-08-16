रास्ता पूछा तो चाकू निकालकर बोला धावा, बिलासपुर में सीयू के सहायक प्राध्यापक से लूट, नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार

बताया जा रहा है कि रास्ता पूछने के दौरान ही युवकों ने अचानक सुजीत कुमार को बाइक से खींचकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद चारों युवकों ने चाकू निकाल लिया और दोनों को धमकाते हुए लूटपाट शुरू कर दी। बदमाशों ने सुजीत कुमार की जेब से करीब 1,500 रुपये कीमत का की-पैड मोबाइल और 200 रुपये नकद छीन लिया। इसके बाद उन्होंने बसंत कुमार को भी चाकू की नोक पर धमकाया और उनसे करीब 15 हजार रुपये कीमत का सैमसंग मोबाइल तथा 30 रुपये नकद लूट लिए।