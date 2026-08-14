सर्पदंश फर्जीवाड़े का आरोपी डॉक्टर फरार, सिम्स बिलासपुर में 35 से ज्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अटकी

बताया जा रहा है कि डॉ. एसएन गोले कई वर्षों से सिम्स में पोस्टमार्टम का काम करते रहे हैं। जिन शवों का उन्होंने पोस्टमार्टम किया, उनकी रिपोर्ट भी नियमानुसार उन्हीं को तैयार कर हस्ताक्षरित करनी है। अन्य डॉक्टर चाहकर भी इन रिपोर्ट को जारी नहीं कर सकते। डॉक्टरों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संबंधित डॉक्टर के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं और नियमों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में एक आरोपी डॉक्टर की फरारी का असर अब उन परिवारों पर पड़ रहा है, जिनका इस मामले से सीधे कोई संबंध नहीं है। उन्हें अपनी जरूरी कानूनी और आर्थिक प्रक्रियाओं के लिए महीनों से रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ रहा है।