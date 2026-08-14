बहुत रोया, अफसरों ने 15 साल तक भटकाया, जशपुर की अनपढ़ विधवा को आजादी से एक दिन पहले हाईकोर्ट से मिला न्याय

थक-हारकर महिला ने वर्ष 2021 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने 27 नवंबर 2025 को राज्य सरकार और मुख्य सचिव को 60 दिनों के भीतर सभी देयकों का भुगतान करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और प्रयासों के बाद आखिरकार विभाग ने पीड़िता के सभी बकाया सेवानिवृत्ति देयकों का भुगतान कर दिया, जिसे याचिकाकर्ता के वकील ने स्वीकार किया।