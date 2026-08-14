14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बिलासपुर

बहुत रोया, अफसरों ने 15 साल तक भटकाया, जशपुर की अनपढ़ विधवा को आजादी से एक दिन पहले हाईकोर्ट से मिला न्याय

Bilaspur High court: पति के निधन के बाद पेंशन की अर्जी लिए जशपुर की बैगीन बाई को 15 साल बाद न्याय मिला है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ​पीड़ित को 25 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए..
less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

Aug 14, 2026

Bilaspur High court

बिलासपुर हाईकोर्ट (photo source- Patrika)

Chhattisgarh News: सर्विस बुक गुम होने का बहाना बनाकर विभागीय अफसरों ने अनपढ़ विधवा को पेंशन के लिए 15 तक भटकाया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पीड़िता को मानसिक प्रताड़ना के एवज में 25 हजार रुपए का मुआवजा देने राज्य शासन को आदेश दिया है। कोर्ट ने शासन को यह छूट भी दी है कि यह राशि दोषी अधिकारियों के वेतन से वसूली जा सकती है।

Bilaspur High court: ग्रामीण सहायक के पद थे पदस्थ

जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पल्लीडीह निवासी बैगीन बाई के पति शंकर साई सिदार पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग में ग्रामीण सहायक के पद पर पदस्थ थे। गंभीर बीमारी के कारण शंकर साई ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने 11 सितंबर 2003 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति और पेंशन भुगतान का आवेदन प्रस्तुत किया।

पति की मृत्यु के बाद लगातार आवेदन किए, लेकिन..

इससे पहले कि विभाग उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर कोई अंतिम फैसला लेता 4 जून 2007 को शंकर साई की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद पत्नी बैगीन बाई ने 2014 तक विभाग को लगातार आवेदन दिए। लेकिन विभाग ने रिकार्ड व सर्विस बुक गुम होने का बहाना बनाकर सालों तक पेंशन और देयकों का भुगतान नहीं किया।

कोर्ट की कड़ाई के बाद मिला भुगतान

थक-हारकर महिला ने वर्ष 2021 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने 27 नवंबर 2025 को राज्य सरकार और मुख्य सचिव को 60 दिनों के भीतर सभी देयकों का भुगतान करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और प्रयासों के बाद आखिरकार विभाग ने पीड़िता के सभी बकाया सेवानिवृत्ति देयकों का भुगतान कर दिया, जिसे याचिकाकर्ता के वकील ने स्वीकार किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2026 10:25 am

Published on:

14 Aug 2026 10:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बहुत रोया, अफसरों ने 15 साल तक भटकाया, जशपुर की अनपढ़ विधवा को आजादी से एक दिन पहले हाईकोर्ट से मिला न्याय

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सर्पदंश मुआवजा घोटाले में बड़ा अपडेट! अब EOW को सौंपी जा सकती है जांच, DGP बोले- मामला गंभीर

Snakebite Compensation Scam
बिलासपुर

परीक्षा से पहले तीसरी बार बंद हुआ स्कूल, बिलासपुर में 1000 बच्चों की पढ़ाई पर संकट, जानें वजह

school waterlogging news (1)
बिलासपुर

प्राइवेट स्कूलों ने नहीं उठाई सरकारी किताबें, बिलासपुर कलेक्टर ने जारी किया शो-कॉज नोटिस, जवाब के साथ बुलाई विशेष बैठक

Bilaspur Collector
बिलासपुर

बिलासपुर कस्टडी डेथ केस में बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने CBI को सौंपी जांच, परिवार को मिलेगा 25 लाख मुआवजा

Bilaspur Custody Death Case
बिलासपुर

Job opportunity: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में युवाओं के लिए बड़ा मौका, 21 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला, 280 पदों पर होगी भर्ती

Job Fair
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.