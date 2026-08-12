Job opportunity: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में युवाओं के लिए बड़ा मौका, 21 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला, 280 पदों पर होगी भर्ती

Job Fair: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के युवाओं के लिए रोजगार पाने का अच्छा अवसर सामने आया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही की ओर से 21 अगस्त 2026 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला शासकीय आईटीआई परिसर, गौरेला में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। इस रोजगार मेले में 5 निजी नियोजकों द्वारा कुल 280 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी दक्षता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यहां रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। 10वीं, 12वीं, आईटीआई और स्नातक उत्तीर्ण युवा अपनी योग्यता के अनुसार संबंधित पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।