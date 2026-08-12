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Job opportunity: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में युवाओं के लिए बड़ा मौका, 21 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला, 280 पदों पर होगी भर्ती

Job Placement: 21 अगस्त को रोजगार मेला लगेगा। 5 निजी नियोजक 280 पदों पर भर्ती करेंगे। 10वीं, 12वीं, ITI और स्नातक युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा।
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बिलासपुर

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Aug 12, 2026

Job Fair

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में रोजगार मेला (photo Pattrika)

Job Fair: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के युवाओं के लिए रोजगार पाने का अच्छा अवसर सामने आया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही की ओर से 21 अगस्त 2026 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला शासकीय आईटीआई परिसर, गौरेला में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। इस रोजगार मेले में 5 निजी नियोजकों द्वारा कुल 280 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी दक्षता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यहां रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। 10वीं, 12वीं, आईटीआई और स्नातक उत्तीर्ण युवा अपनी योग्यता के अनुसार संबंधित पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

10वीं से स्नातक तक के युवाओं के लिए अवसर

रोजगार मेले में भाग लेने के लिए केवल उच्च शैक्षणिक योग्यता जरूरी नहीं है। 10वीं, 12वीं, आईटीआई और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप उपलब्ध पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे जिले के ऐसे युवाओं को भी निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का अवसर मिलेगा, जिन्होंने स्कूली शिक्षा के बाद आईटीआई या तकनीकी प्रशिक्षण हासिल किया है। इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, प्लंबर, कारपेंटर, पेंटर और स्मार्ट मीटर टेक्नीशियन जैसे पद तकनीकी योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर हो सकते हैं।

ऑनलाइन पोर्टल से देख सकेंगे पद और योग्यता

रोजगार मेले में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ रोजगार वेब पोर्टल पर उपलब्ध पदों और उनकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देख सकते हैं।अभ्यर्थी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध पदों की जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक पात्रताओं की जानकारी ध्यान से जांचने की सलाह दी गई है।

रोजगार मेले में साथ लाने होंगे जरूरी दस्तावेज

रोजगार मेले में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ प्रवेश पत्र और सभी आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज लेकर पहुंचना होगा। अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की फोटोकॉपी भी साथ लानी होगी। दस्तावेजों के सत्यापन और निर्धारित प्रक्रिया के बाद अभ्यर्थी संबंधित निजी नियोजक के समक्ष साक्षात्कार में शामिल हो सकेंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने सभी प्रमाण-पत्र और दस्तावेज तैयार रखें।

युवाओं के लिए क्यों खास है यह अवसर?

जिले के युवाओं को रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर आयोजित रोजगार मेले उनके लिए सीधे निजी नियोजकों तक पहुंचने का अवसर उपलब्ध कराते हैं। इस मेले की खास बात यह है कि 280 पदों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार के विकल्प मौजूद हैं। तकनीकी ट्रेड से लेकर कंप्यूटर, टेलीकॉलिंग, कृषि, बैंकिंग/वित्तीय सेवाओं से जुड़े पदों तक युवाओं को अपनी योग्यता के अनुसार अवसर मिल सकता है। खास तौर पर आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, प्लंबर और स्मार्ट मीटर टेक्नीशियन जैसे पद रोजगार के लिहाज से उपयोगी हो सकते हैं।

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Updated on:

12 Aug 2026 03:25 pm

Published on:

12 Aug 2026 03:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Job opportunity: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में युवाओं के लिए बड़ा मौका, 21 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला, 280 पदों पर होगी भर्ती

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