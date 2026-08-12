मां के साथ जमीन पर सो रही 12 वर्षीय छात्रा को सांप ने डसा, मौत, बिलासपुर में दर्दनाक हादसा

जानकारी के मुताबिक, सोमवार रात अनु अपनी मां के साथ घर में जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रही थी। रात के दौरान अचानक उसे सांप के डसने का अहसास हुआ। घबराई हुई अनु ने तुरंत अपनी मां को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में छात्रा की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। उसकी हालत गंभीर होती देख परिजन उसे इलाज के लिए बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने छात्रा की जांच की, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। चिकित्सकों ने अनु को मृत घोषित कर दिया।